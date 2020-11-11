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06:36 11.11.2020

Зеленская анонсировала запуск украиноязычных аудиогидов в Колизее, Версале и музее Яд ва-Шем

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Зеленская анонсировала запуск украиноязычных аудиогидов в Колизее, Версале и музее Яд ва-Шем

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская во время выступления на Международном форуме культурной дипломатии анонсировала запуск украиноязычных аудиогидов в итальянском Колизее, французском Версале и израильском музее Яд ва-Шем, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что аудиозаписи для Колизея уже готовы и переданы для интеграции в систему аудиогидов музея, а с Версалем и Яд Вашем днях подписаны меморандумы.

"Культурная дипломатия - одно из приоритетных направлений работы, который я выбрала для себя в статусе жены Президента. Это - очень широкое понятие, с большим количеством возможностей и инструментов для привлечения и самовыражения. Форматов - множество, но цель - одна: как можно шире и ярче представить нашу страну в мире из-за ее культуру и язык. Мой формат, мой способ сделать свой вклад - способствовать распространению украинского языка в мире путем создания украиноязычных аудиогидов в крупнейших мировых музеях и культурных памятках", - сказала Зеленская во время выступления.

В ОП сообщили, что за последние полгода в рамках инициативы Зеленской запущены семь аудиогидов на украинском: в австрийской художественной галерее Альбертина и Музее истории искусств, в турецком дворце Долмабахче, музее под открытым небом Эфес и Национальном парке Гереме (Каппадокия), в азербайджанском Национальном музее ковра и латвийском Национальном художественном музее. Еще три аудиогиды - для музеев Черногории, Италии и Литвы - находятся на этапе перевода и звукозаписи.

"Для меня этот проект - не только об удобстве. Прежде всего он - о распространении украинского языка в мире, о том, чтобы голос Украины звучал в самых выдающихся мировых достопримечательностях. И чтобы мы, украинцы, посещая другие страны, имели возможность почувствовать гордость, увидев флаг Украины среди перечня языковых опций аудиогидов", - подчеркнула Зеленская.

 

Источник: https://www.president.gov.ua/news/olena-zelenska-anonsuvala-zapusk-ukrayinomovnih-audiogidiv-u-65045

Теги: #язык #украина #культура #аудиогиды
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