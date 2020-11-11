Харьковская полиция разыскивает грабителей, забравших из машины 50 тыс грн и ноутбук

Неизвестные в масках ограбили автомобиль возле заправки на Московском проспекте в Харькове около 10:45 во вторник, после чего скрылись.

"Неизвестные в масках разбили стекло автомобиля харьковчанина и открыто завладели рюкзаком, в котором находился ноутбук и денежные средства в сумме 50 тыс.грн. С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле Mercedes", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Полиция предпринимает меры, чтобы установить и задержать грабителей.