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00:22 11.11.2020

Демократы сохранили контроль над Палатой представителей США

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Демократическая партия получила необходимые 218 мест в Палате представителей Конгресса США для сохранения контроля в палате, пишет издание The New York Times со ссылкой на результаты собственных подсчетов.

По данным издания, при этом, по состоянию на вторник демократы отвоевали на выборах только одно место, принадлежащее Республиканской партии, и при этом - потеряли как минимум шесть мест.

В то же время телеканал Fox News сообщает, что демократы пока получили 215 мест в нижней палате Конгресса США, а республиканцы - 201.

7 ноября телеканал CNN прогнозировал, что демократы смогут удержать контроль над Палатой предъявителей.

Такие выводы сделаны на основании полученных к тому моменту демократами мест в нижней палате Конгресса США, а также на перспективах результатов подсчетов на выборах по тем округам, где демократы лидируют значительно, отмечает телеканал.

В сенате, как ожидается, у республиканцев - хорошие шансы сохранить большинство. Итог там будет подведён в январе, когда состоятся повторные выборы в штате Джорджия. Там, как ожидается, победят кандидаты-республиканцы. 3 ноября они опередили соперников, но не смогли набрать большинство голосов, требуемое в этом штате для избрания в сенат. Поэтому в штате пройдёт дополнительный раунд голосования.

Теги: #сша #демократы #контроль #палата
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