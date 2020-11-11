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00:19 11.11.2020

Шкарлет: 12-летнюю систему образования не отменят

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Шкарлет: 12-летнюю систему образования не отменят

Двенадцатилетнюю систему школьного образования никто отменять не собирается, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Для меня абсолютно понятно, почему 12-летняя система. Это общеевропейская тенденция. Например, в Германии, в некоторых федеральных землях, ребенок не сможет поступить в магистратуру, если у нее предварительно нет 15,5 лет обучения: 12 лет школы и 3,5 года бакалавриата", - написал Шкарлет в своем телеграм-канале во вторник вечером.

По его словам, существуют не менее веские аргументы в пользу 12-летней школы.

Шкарлет отметил, что в странах Европейского союза обучение начинают с 5 и заканчивают в 17 лет.

"В некоторых странах ЕС обучения начинают с 5 лет и заканчивают в 17. Звучало такое предложение и на сегодняшнем совещании в МОН с руководителями облуправлений. Это стоит обдумать, учитывая стандарты Новой украинской школы, и обсудить на педсоветах, в институтах повышения квалификации, с родителями. МОН рассматривает все предложения "за" и "против", - отметил министр.

Шкарлет подчеркнул, что вопрос остается открытым для профессиональной дискуссии и пока не будут разработаны оптимальные варианты, никаких решений МОН не будет принимать. "Мы должны наработать необходимые решения, чтобы 12-летнее школьное образование действовало, стало удобным и эффективным для детей, педагогов, родителей", - резюмировал министр.

 

Источник: https://t.me/SerhiyShkarlet/54

Теги: #шкарлет #минобразования #украина #школы
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