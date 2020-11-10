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23:03 10.11.2020

На Закарпатье СБУ задержала на взятке новоизбранного главу Воловецкой ОТО от "Слуги народа"

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На Закарпатье СБУ задержала на взятке новоизбранного главу Воловецкой ОТО от "Слуги народа"

Служба безопасности Украины разоблачила новоизбранного от партии "Слуга народа" главу Воловецкой объединенной территориальной общины в Закарпатской области на получении денег из коррупционных схем в сфере восстановления дорожно-транспортной инфраструктуры региона, сообщил пресс-центр СБУ в Фейсбуке.

"Чиновник требовал деньги от победителя тендера на проведение ремонта местных дорог. Размер взятки составил 10% от суммы уже заключенного с подрядчиком договора", - сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что в случае отказа чиновник угрожал предпринимателю не подписывать акты выполненных работ. Для передачи "отката" чиновник привлек своего знакомого в качестве посредника.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Как сообщалось, в Офисе президента Украины ожидают справедливых приговоров для всех взяточников независимо от политической принадлежности, вероисповедания или иных особенностей. В ОП сообщают о принадлежности вышеупомянутого новоизбранного главы ОТО к политической партии "Слуга народа".

 

Теги: #взятка #закарпатье #ото #украина #глава
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