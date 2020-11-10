Трюдо призвал власти 10 провинций Канады ужесточить ограничительные меры против COVID-19

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне не улучшающейся ситуации с коронавирусом COVID-19 обратился с призывом к премьер-министрам 10 провинций страны предпринять более решительные меры против распространения болезни.

"Этим утром мы видим рекордный рост (заболеваемости - ИФ) по всей стране, так я настоятельно советую премьерам и мэрам сделать правильную вещь: действовать сейчас для защиты общественного здравоохранения", - приводит слова премьера издание The Guardian.

Издание напоминает, что провинции Канады обладают полномочиями самостоятельно вводить ограничения для борьбы с вирусом. Оттава имеет право вмешиваться в экстренных случаях, однако, как отметил Трюдо, такой необходимости пока нет.

Также он напомнил, что ранее правительство Канады направило $153,8 млрд на помощь населению и бизнесу.

Тем временем, отмечает The Guardian, власти провинции Манитоба объявили о серьезных ограничениях, начиная с четверга: массовые собрания будут запрещены, места отдыха и развлечений закроют, рестораны смогут работать лишь на вынос.

Ранее прочие канадские провинции избегали столь масштабных мер, ссылаясь на потенциальный экономический ущерб.

Между тем, отмечает The Guardian, за последнюю неделю в Канаде за сутки в среднем выявляли 3,8 тыс. новых случаев коронавируса.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Канаде за время пандемии выявили 271 тыс. 669 случаев заражения коронавирусом. 10 тыс. 622 инфицированных скончались, а 220 тыс. 306 выздоровели.