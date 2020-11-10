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22:06 10.11.2020

Наказание за коррупцию должно стать более жестким и неотвратимым - Офис президента

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Наказание за коррупцию должно стать более жестким и неотвратимым - Офис президента

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского ожидают справедливых приговоров для всех взяточников, сообщила пресс-служба Офиса президента в телеграм-канале.

"Вместе со всем обществом ждем справедливые приговоры для всех, кто привык жить взятками и паразитировать на бюджетных ресурсах. Наказание за коррупцию должно стать более жестким и неотвратимым", - отметили в ОП.

Сообщается, что на Закарпатье новоизбранного от партии "Слуга народа" главу Воловецкой ОТГ задержала Служба безопасности Украины по подозрению в требовании взятки.

"Времена, когда принадлежность к власти была индульгенцией от преследований за коррупцию и другие преступления, точно остались в прошлом. Привычку взяточников и авантюристов перекрашиваться и подстраиваться под каждую новую власть нужно жестко искоренять. Также остались позади времена, когда власть давала указания правоохранителям искать любые зацепки для преследования исключительно оппозиции. Все должны быть равны перед законом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что такой принцип отстаивает команда Зеленского. "У нас нулевая толерантность к коррупции. Взяточники и коррупционеры должны нести законное наказание, независимо от политической принадлежности, вероисповедания или иных особенностей", - подчеркнули в пресс-службе.

Также в ОП отметили, что результаты работа правоохранительной системы пока недостаточна несмотря на усилия сделать антикоррупционные органы действительно независимыми и эффективными.

В пресс-службе добавили, что команда Зеленского обеспечила запуск полноценной работы Антикоррупционного суда и продолжает работать над изменениями в правоохранительной и судебной системах.

Источник: https://t.me/OP_UA/3212?fbclid=IwAR3I0DZ8BhFqqJCF_0J4xHAH2OSbqKdfBgvulA6UKx4mYLXYUemuA6vAy00

Теги: #взятка #отг #закарпатье #украина #глава
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