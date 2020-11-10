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21:31 10.11.2020

За неуважение к территориальной целостности и суверенитету Украины Никарагуа заплатит и деньгами, и политическими репутационными потерями

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За неуважение к территориальной целостности и суверенитету Украины Никарагуа заплатит и деньгами, и политическими репутационными потерями

За неуважение к территориальной целостности и суверенитету Украины Никарагуа заплатит и деньгами, и политическими репутационными потерями, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в связи с открытием так называемого "почетного консульства Никарагуа в РФ с резиденцией в городе Симферополь".

"Украина неоднократно предупреждала власть Никарагуа - публично и официально - о последствиях такого откровенно недружественного шага относительно нашего государства. Мы предупреждали их, что не оставим этот шаг без реакции, и не просто без словесной политической реакции, но и без экономической реакции. Министерство иностранных дел Украины инициировало применение против Никарагуа экономических санкций. За неуважение к территориальной целостности и суверенитету Украины Никарагуа заплатит и деньгами, и политическими репутационными потерями", - сказал Кулеба в видеообращении, распространенном пресс-службой МИД Украины во вторник.

Министр подчеркнул, что открытие так называемого "почетного консульства Никарагуа в РФ с резиденцией в городе Симферополь" является абсурдным, и является грубым нарушением международного права и украинского законодательства.

"Это ничтожный и жалкий шаг со стороны власти Никарагуа, который не будет воспринят международным сообществом и, безусловно, Украиной. Своим шагом Никарагуа только подыгрывает российской агрессии против нашего государства и ставит под сомнение то, что нельзя поставить под сомнение, а именно тот факт, что Крым является  украинским", - отметил он.

Глава МИД указал, что Украина будет применять санкции относительно любой страны, которая не будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины.

"И я хочу заверить, что мы будем применять санкции относительно любой страны, которая не будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, и будет делать шаги, подобные к тем, которые сделала Никарагуа", - добавил Кулеба.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконным и несогласованным визитом посла Никарагуа в России Альбы Асусены Торрес в Автономную республику Крым для вручения так называемому "почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в г.Симферополь" Олегу Белавенцеву консульского патента. Также в связи с этим Украина начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины.

Теги: #санкции #никарагуа #кулеба #украина
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