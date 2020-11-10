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20:30 10.11.2020

В Одессе автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, пострадали четыре человека – полиция

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В Одессе автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, пострадали четыре человека – полиция

В Одессе на проспекте Небесной сотни автомобиль "Toyota" въехал в остановку общественного транспорта, на которой были люди. Инцидент произошел около 18:30, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"По имеющейся информации, водитель "Toyota", двигаясь по проспекту Небесной сотни, не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате происшествия телесные повреждения различной степени тяжести получили 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, 16-летний парень и 48-летняя женщина. Сейчас они в больнице", - указывается в сообщении.

По данным СМИ, автомобиль двигался со значительным превышением скорости, около 120 км/ч.

На данный момент на месте происшествия работают правоохранители, обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия. Водитель проходит медицинский осмотр для проверки на наличие алкоголя в крови.

Источник: https://od.npu.gov.ua/news/dtp/odeski-policzejski-vstanovlyuyut-obstavini-dtp-na-prospekti-nebesnoji-sotni/

Теги: #дтп #одесса
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