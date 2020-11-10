События

19:30 10.11.2020

В Харьковской области впервые с 2013 года зарегистрирован случай столбняка

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В Харьковской области впервые с 2013 года зарегистрирован случай столбняка

В Красноградском районе Харьковской области у 10-летнего ребенка диагностировали столбняк.

Как сообщает ГУ "Харьковский лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины", как установило эпидемрасследование, ориентировочно в конце ноября ребенок поранился, наступив на гвоздь во дворе дома. Поскольку рана была несущественной, родители не обратились за помощью к врачам.

"6 ноября 2020 года состояние ребенка резко ухудшилось (появилась острая тянущая боль в нижней конечности, затрудненное дыхание, судороги) и скорой медицинской помощью ребенок был госпитализирован в стационар, где был установлен диагноз "столбняк", - говорится в сообщении.

Это первый случай столбняка в регионе за последние 7 лет. В 2013 году 2 случая столбняка были зарегистрированы в Харькове у взрослых.

Источник: https://labcenter.kh.ua/?p=14834

Теги: #столбняк #харьковская_область
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