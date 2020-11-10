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19:27 10.11.2020

Уже более 200 военнослужащих РФ прибыли в Армению для контроля за прекращением огня в Карабахе

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Уже более 200 военнослужащих РФ прибыли в Армению для контроля за прекращением огня в Карабахе

К настоящему моменту двенадцать самолетов Военно-транспортной авиации Ил-76 доставили в Армению военнослужащих подразделений 15-й миротворческой бригады, сообщает во вторник вечером Минобороны РФ.

"Самолеты Военно-транспортной авиации доставили более 200 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

"Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа", - уточняется в пресс-срелизе.

В целях контроля соблюдения договоренностей сторонами конфликта предусмотрено создание российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Для управления миротворческой операцией в районе г. Степанакерт развертывается командование российских миротворческих сил.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, с 00 часов по Московскому времени 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджанской Республики и Республики Армения останавливаются на занимаемых позициях.

Теги: #прибытие #военнослужащие #россия #карабах
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