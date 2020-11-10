События

19:17 10.11.2020

Качура просит комитет Рады по вопросам организации госвласти пригласить Кравчука на заседание для презентации дальнейших планов в ТКГ

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Качура просит комитет Рады по вопросам организации госвласти пригласить Кравчука на заседание для презентации дальнейших планов в ТКГ

Народный депутат Александр Качура (фракция "Слуга народа") просит парламентский комитет по вопросам организации государственной власти пригласить на заседание первого президента Украины Леонида Кравчука для презентации плана общих шагов для Трехсторонней контактной группы.

"Обратился к комитету по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления с просьбой пригласить первого президента Украины Леонида Кравчука на следующее заседание комитета для презентации "Общих шагов", а также выработки совместной позиции делегатов ТКГ и нашего комитета в части мирного урегулирования ситуации на Донбассе", - сообщил Качура на телеграмм-канале во вторник.

https://t.me/kachuratut/1219

Теги: #ткг #план
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