События

19:11 10.11.2020

Митрополит Епифаний наградил нацгвардейца Маркива орденом архистратига Михаила

2 мин читать
Митрополит Епифаний наградил нацгвардейца Маркива орденом архистратига Михаила

Глава Православной церкви Украины митрополит Киевский и всей Украины Епифаний наградил орденом святого архистратига Михаила I степени нацгвардейца Виталия Маркива, который вернулся в Украину после вынесения оправдательного приговора Миланским апелляционным судом.

"Сегодня имел возможность лично встретиться с Виталием Маркивым. (…) От имени Православной церкви Украины наградил Виталия высокой наградой - орденом святого архистратига Божия Михаила I степени", - написал митрополит на странице в Facebook во вторник.

Он отметил, что все 1222 дня, пока Маркив находился за решеткой в Италии, в ПЦУ "молитвенно поддерживали его, как и каждого украинского воина или заложника, который находится в несправедливом заключении".

По словам митрополита Епифания, Виталий впервые побывал в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре, у стены памяти они почтили павших героев, боровшихся за независимость и суверенность Украинского государства.

Как сообщалось, 3 ноября Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу Маркива. 4 ноября он вернулся с представителями украинской делегации в Украину.

Нацгвардеец Маркив, имеющий двойное гражданство Украины и Италии, был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

В 2014 году уголовное дело по факту событий, при которых погиб Роккелли, было открыто Службой безопасности Украины, расследование было приостановлено на время проведения боевых действий. В ноябре 2019 года дело было передано для расследования в МВД Украины.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

 12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству Роккелли. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда было обжаловано.

Теперь Украина готовится отстаивать невиновность Маркива в кассационном суде Италии после подачи соответствующей жалобы обвинением и потерпевшей стороной, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Теги: #награда #епифаний #маркив #встреча
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:03 07.11.2020
Аваков: Маркиву предлагали признать вину, но он отказался

Аваков: Маркиву предлагали признать вину, но он отказался

14:33 06.11.2020
"Дело Маркива", успешно завершенное МВД, стало для Украины репутационным – СМИ

"Дело Маркива", успешно завершенное МВД, стало для Украины репутационным – СМИ

00:32 06.11.2020
Макрон согласен, что встречу "Нормандской четверки" нужно провести как можно скорее – Зеленский

Макрон согласен, что встречу "Нормандской четверки" нужно провести как можно скорее – Зеленский

20:59 05.11.2020
Аваков оплатил чартерный рейс для доставки Маркива из Италии в Украину за собственные средства – А.Геращенко

Аваков оплатил чартерный рейс для доставки Маркива из Италии в Украину за собственные средства – А.Геращенко

15:29 04.11.2020
Украина готовится отстаивать невиновность Маркива в кассационном суде Италии - омбудсмен

Украина готовится отстаивать невиновность Маркива в кассационном суде Италии - омбудсмен

14:11 04.11.2020
Нацгвардеец Маркив вернулся в Украину

Нацгвардеец Маркив вернулся в Украину

23:33 03.11.2020
Зеленский: освобождение Маркива дает силы и веры в борьбе за каждого украинца, который незаконно находится в плену или в тюрьме

Зеленский: освобождение Маркива дает силы и веры в борьбе за каждого украинца, который незаконно находится в плену или в тюрьме

22:31 03.11.2020
Зеленский: освобождение Маркива – это победа справедливости

Зеленский: освобождение Маркива – это победа справедливости

22:01 03.11.2020
Нацгвардеец Маркив оправдан итальянским судом, надеюсь, завтра он будет в Украине - Аваков

Нацгвардеец Маркив оправдан итальянским судом, надеюсь, завтра он будет в Украине - Аваков

21:59 03.11.2020
Нацгвардеец Маркив оправдан итальянским судом, он возвращается в Украину - Денисова

Нацгвардеец Маркив оправдан итальянским судом, он возвращается в Украину - Денисова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники с начала суток не нарушали режим тишины на Донбассе – Минобороны

Российская сторона блокирует работу КПВВ на Донбассе – украинская делегация в ТКГ

Во вторник в режиме видеоконференции проходят заседания подгрупп ТКГ

В Карабахе будет совместная миротворческая миссия Турции и России - президент Азербайджана

Все КПВВ на Донбассе начали работу – облгосадминистрации

ПОСЛЕДНЕЕ

Уже более 200 военнослужащих РФ прибыли в Армению для контроля за прекращением огня в Карабахе

Прямое участие турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе не планируется, утверждают в Москве

Качура просит комитет Рады по вопросам организации госвласти пригласить Кравчука на заседание для презентации дальнейших планов в ТКГ

Карантинные ограничения на работу клиник в режиме "оранжевой зоны" распространяются на частные клиники, но решение остается за собственником - юрист

"Укрлендфарминг" за последние годы потерял 170 тыс. га земельного банка

"1+1 media", "Укртелеком" и KIVI организовали ПЦР-тестирование работников по симптомам

Украинский "План действий" по Донбассу взят за основу, но пока рано говорить о конкретных результатах – делегация в ТКГ

Комитет ВР по нацбезопасности поддержал законопроект об упрощении ввоза комплектующих для оборонной продукции

В селах и городках Украины партии затруднялись с решением вопроса гендерных квот на местных выборах – отчет

ЕС намерен закупить до 300 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech против COVID-19 - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА