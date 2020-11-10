Украинский "План действий" по Донбассу взят за основу, но пока рано говорить о конкретных результатах – делегация в ТКГ

По итогам работы рабочей группы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы 10 ноября можно сказать, что предложенный украинской стороной "План действий" по Донбассу взят за основу, отмечают в делегации Украины в ТКГ.

"На заседании политической подгруппы главной новостью стало обсуждение украинского "Плана действий". Некоторое недоумение нашей делегации вызвало утверждение российской стороны, что якобы украинская делегация обещала утверждение "Плана" украинским парламентом. Однако после напоминания российским представителям, что в Украине действует демократия и парламентский суверенитет, и делегация может лишь давать рекомендации, а не гарантировать те или иные законодательные инициативы, беседа быстро вернулась в конструктивное русло. Еще рано говорить о результатах, но, по крайней мере, можно сказать, что украинский "План" взят за основу", - сообщается на официальной странице делегации в Фейсбук.