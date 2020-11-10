События

18:01 10.11.2020

Украинский "План действий" по Донбассу взят за основу, но пока рано говорить о конкретных результатах – делегация в ТКГ

1 мин читать
Украинский "План действий" по Донбассу взят за основу, но пока рано говорить о конкретных результатах – делегация в ТКГ

По итогам работы рабочей группы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы 10 ноября можно сказать, что предложенный украинской стороной "План действий" по Донбассу взят за основу, отмечают в делегации Украины в ТКГ.

"На заседании политической подгруппы главной новостью стало обсуждение украинского "Плана действий". Некоторое недоумение нашей делегации вызвало утверждение российской стороны, что якобы украинская делегация обещала утверждение "Плана" украинским парламентом. Однако после напоминания российским представителям, что в Украине действует демократия и парламентский суверенитет, и делегация может лишь давать рекомендации, а не гарантировать те или иные законодательные инициативы, беседа быстро вернулась в конструктивное русло. Еще рано говорить о результатах, но, по крайней мере, можно сказать, что украинский "План" взят за основу", - сообщается на официальной странице делегации в Фейсбук.

Теги: #ткг #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:17 10.11.2020
Качура просит комитет Рады по вопросам организации госвласти пригласить Кравчука на заседание для презентации дальнейших планов в ТКГ

Качура просит комитет Рады по вопросам организации госвласти пригласить Кравчука на заседание для презентации дальнейших планов в ТКГ

11:27 10.11.2020
Российская сторона блокирует работу КПВВ на Донбассе – украинская делегация в ТКГ

Российская сторона блокирует работу КПВВ на Донбассе – украинская делегация в ТКГ

11:05 10.11.2020
Во вторник в режиме видеоконференции проходят заседания подгрупп ТКГ

Во вторник в режиме видеоконференции проходят заседания подгрупп ТКГ

10:33 08.11.2020
Украинская сторона в ТКГ назвала возможную причину смерти десантника на Донбассе

Украинская сторона в ТКГ назвала возможную причину смерти десантника на Донбассе

17:26 07.11.2020
Зеленский: Украина полностью возобновит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях

Зеленский: Украина полностью возобновит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях

15:15 07.11.2020
Украинская делегация в ТКГ ожидает от российской стороны выполнения их части договоренностей по урегулированию на Донбассе

Украинская делегация в ТКГ ожидает от российской стороны выполнения их части договоренностей по урегулированию на Донбассе

14:42 07.11.2020
Ермак надеется, что план Украины по Донбассу начнет рассматриваться со следующей недели и в ТКГ, и в рамках общения советников "Нормандской четверки"

Ермак надеется, что план Украины по Донбассу начнет рассматриваться со следующей недели и в ТКГ, и в рамках общения советников "Нормандской четверки"

09:46 07.11.2020
Всемирный банк выделит $100 млн на восстановление экономики подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей - Зеленский

Всемирный банк выделит $100 млн на восстановление экономики подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей - Зеленский

17:28 06.11.2020
Украинский "План действий по Донбассу" понятный, детальный, с шагами и датами – Зеленский

Украинский "План действий по Донбассу" понятный, детальный, с шагами и датами – Зеленский

12:07 06.11.2020
МККК и УВКБ ООН направили на временно оккупированные территории Украины 105 тонн гумпомощи – Госпогранслужба

МККК и УВКБ ООН направили на временно оккупированные территории Украины 105 тонн гумпомощи – Госпогранслужба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники с начала суток не нарушали режим тишины на Донбассе – Минобороны

Российская сторона блокирует работу КПВВ на Донбассе – украинская делегация в ТКГ

Во вторник в режиме видеоконференции проходят заседания подгрупп ТКГ

В Карабахе будет совместная миротворческая миссия Турции и России - президент Азербайджана

Все КПВВ на Донбассе начали работу – облгосадминистрации

ПОСЛЕДНЕЕ

Уже более 200 военнослужащих РФ прибыли в Армению для контроля за прекращением огня в Карабахе

Прямое участие турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе не планируется, утверждают в Москве

Митрополит Епифаний наградил нацгвардейца Маркива орденом архистратига Михаила

Карантинные ограничения на работу клиник в режиме "оранжевой зоны" распространяются на частные клиники, но решение остается за собственником - юрист

"Укрлендфарминг" за последние годы потерял 170 тыс. га земельного банка

"1+1 media", "Укртелеком" и KIVI организовали ПЦР-тестирование работников по симптомам

Комитет ВР по нацбезопасности поддержал законопроект об упрощении ввоза комплектующих для оборонной продукции

В селах и городках Украины партии затруднялись с решением вопроса гендерных квот на местных выборах – отчет

ЕС намерен закупить до 300 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech против COVID-19 - СМИ

Меры, предпринимаемые украинской властью по предотвращению распространения COVID-19, были неэффективны – результат мониторинга

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА