Комитет ВР по нацбезопасности поддержал законопроект об упрощении ввоза комплектующих для оборонной продукции

Члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки решили предложить комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу законопроект об упрощении ввоза составляющих для продукции оборонного назначения.

Как сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады, заседание комитета по нацбезопасности, на котором был рассмотрен соответствующий законопроект №3558 о внесении изменений в ст.287 Таможенного кодекса Украины, состоялось 10 ноября. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики определен главным по подготовке и предварительному рассмотрению законопроекта.

Кроме того, комитет рассмотрел законопроект №2729 о внесении изменений в ст.19 закона о Госпогранслужбе относительно процедур пограничного контроля и принял решение рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении вернуть его субъекту права законодательной инициативы на доработку.

Рассмотрен также законопроект №3555 об изменениях в ст.19 о Госпогранслужбе относительно получения информации о лицах, пересекших госграницу Украины. Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде не включать его в повестку дня четвертой сессии, а в случае включения по результатам рассмотрения отклонить.

Источник: https://iportal.rada.gov.ua/news/news_kom/199420.html