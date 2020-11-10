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15:21 10.11.2020

Меры, предпринимаемые украинской властью по предотвращению распространения COVID-19, были неэффективны – результат мониторинга

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Меры, предпринимаемые украинской властью по предотвращению распространения COVID-19, были неэффективны – результат мониторинга

Правительству Украины следует провести аудит эффективности решений, направленных на противодействие распространения COVID-19, оценивать риски при введении запретов и ограничений, а также увеличить финансирование соответствующих программ, считают эксперты, проводившие мониторинг политики кризисного реагирования на коронавирус.

Как рассказала во вторник на пресс-конференции в Киеве менеджер проекта "Мониторинг политики кризисного реагирования на COVID на региональном и национальном уровне силами гражданского общества" Валерия Вершинина, на протяжении четырех месяцев представители фонда и общественные активисты проводили мониторинг решений органов власти на общегосударственном и национальном уровне, анализировали ответы на запросы в соответствующие органы и информацию в СМИ.

Так, по ее словам, увеличение тестирования происходит за счет коммерческих тестирований, то есть самостоятельной оплаты украинцами тестов, а не в рамках государственного финансирования.

Она отметил, что, несмотря на то, что украинская власть достаточно рано начала реагировать на вызовы, связанные с COVID, "деньги распределяются исключительно путем переноса бюджетных программ… в большинстве случаев из местных бюджетов".

Также Вершинина отметила, что, несмотря на существование фонда по борьбе с коронавирусом, лишь незначительная часть средств направляется на медицинские нужды.

Фактически, как отметила она, обеспечением технической базы для борьбы с COVID полностью лежат на региональных и местных бюджетах, а организация и формирование идей продуцируются Кабинетом министров.

"Для мер всех уровней в Украине, к сожалению, характерно отсутствие информации об оценке нужд при принятии управленческих решений, отсутствуют элементы оценки рисков", - сказала она.

Так, в качестве примера, менеджер проекта указала, что при закрытии транспортного сообщения только после того, как сами врачи не могли добраться на работу, начали вводиться меры для решения этой проблемы. То есть, по ее словам, решения принимались без оценки рисков.

Кроме того, она подчеркнула, что в мерах, принимаемых на общенациональном уровне, отсутствует система коммуникации и информации различным целевым аудиториям. В качестве примера Вершинина указала отсутствие системы обучения преподавателей для дистанционного образования, а также надлежащей информации о дистанционном обучении для родителей.

Еще одна проблема, по ее словам, это незначительный горизонт планирования. Как следствие, в медицинских учреждениях в настоящее время запасов медикаментов и необходимого оборудования менее чем на месяц, хотя о второй волне COVID говорилось заранее. Также она подчеркнула, что те закупки, которые были сделаны для медицинских нужд, фактически финансировались местной властью.

В этом контексте, по итогам мониторинга, менеджер проекта представила рекомендации правительству.

"Инициировать и провести на общенациональном уровне аудит эффективности решений, направленных на противодействие распространению COVID", - сказала она, отмечая первый шаг, который необходимо сделать в этом направлении.

При этом она отметила: "Те меры, которые предпринимались, в значительной мере неэффективны. К сожалению, ремонт дорог не помогает обеспечить больницы и вылечить больных, а это более половины фонда по борьбе с COVID".

Также по ее словам, во время принятия решений по введению ограничения и запретов в обязательном порядке правительству следует оценивать риски и водить механизм уменьшения ущерба.

Кроме того, необходимо увеличить фиксирование мер по недопущению распространения COVID в сфере обеспечения медицинских учреждений и тестирования.

На уровне ОТГ рекомендуется создать профильные комиссии с участием общественности, провести внутренний аудит антикризисной политики, наладить коммуникации в зависимости от целевых аудиторий в громаде.

Теги: #коронавирус
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