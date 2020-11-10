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14:54 10.11.2020

Луценко сообщил, что вылечился от коронавируса

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Луценко сообщил, что вылечился от коронавируса

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что выздоровел от COVID-19 и накануне выписался из больницы.

"Вчера выписался из больницы. Борьба с ковидом выиграна. Спасибо врачам, родным, друзьям", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Вместе с тем, он выразил убеждение, что нынешний Кабинет министров провалил работу по противодействию пандемии в Украине.

"Что должно было сделать за эти 7 месяцев правительство? В Украине в 2020г создано 136 новых, укрупненных районов. Правительство должно было создать 136 базовых антиковидных центров", - написал Луценко и отметил, что этого сделано не было.

Он отметил, что в результате везде, особенно в селах и райцентрах, - полная невозможность попасть в инфекционную больницу. Бесплатные тесты - почти невозможны везде. Срок предоставления их результатов - неприемлемы. Кислород возят из области в область в доисторических баллонах, если они есть.

"30% врачей переболело ковидом. Никаких 300% премий не выплачивают; нет даже соответствующего постановления КМ. Должны признать ПОЛНОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ. При имеющихся финансовых ресурсах антиковидного фонда, в котором даже после дорожного строительства - 30 млрд грн. Что с этим делать? Ответ: гнать в шею правительство… Коррупция, более 10 тыс. новых больных ежедневно, беспомощность и ложь власти ... Что еще должно произойти, чтобы осознать, что Кабмин должен уйти? Лучше - с парламентом "слуг народа", которые его сформировали и допустили правительственное преступное бездействие", - убежден политик.

Теги: #луценко #коронавирус
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