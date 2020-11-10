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13:35 10.11.2020

Кабмин предлагает возложить на Генштаб ВСУ функцию по организации обращения с военнопленными и интернирования лиц в особый период

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Кабмин предлагает возложить на Генштаб ВСУ функцию по организации обращения с военнопленными и интернирования лиц в особый период

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде возложить на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины функцию по организации мероприятий по обращению с военнопленными и интернированию лиц в особый период в соответствии с нормами гуманитарного международного права.

Согласно проекту закона №4327 от 05.11.2020 года, Генштаб в особый период, с учетом реальных и потенциальных военных угроз нацбезопасности и при условии, что интернирование является необходимым для обеспечения военной безопасности, а принятие других, предусмотренных международным правом и законодательством Украины, мер недостаточно для этого, принимает решение об интернировании граждан государства, которое угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины, что, по данным Службы безопасности Украины, представляют угрозу нацбезопасности в связи с таким нападением или агрессией.

Отмечается, что обжалование указанного решения интернированным лицом осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством, а решение об отмене интернирования принимается немедленно после окончания боевых действий и принятия указа президента Украины об отмене военного положения или при отсутствии причин, послуживших основанием для интернирования.

К полномочиям полиции предлагается отнести осуществление мер по доставке интернированных лиц к местам интернирования, а также информирование уполномоченных органов об установлении местонахождения интернированных лиц в случае самовольного оставления ими мест интернирования.

К ведению местных государственных администраций предлагается отнести полномочия по согласованию с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики по вопросам временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и Крыму, определять места для принудительного поселения интернированных лиц, организовывать и осуществлять мероприятия по их содержанию в особый период в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Среди прочего, законопроектом предлагается возложить на акционерное общество "Украинская железная дорога" задачу по перевозке железнодорожным транспортом военнопленных и интернированных лиц.

Кроме того, документом регламентировано, что выезд из Украины иностранцу или лицу без гражданства не разрешается, если в отношении него принято решение об интернировании. Такие лица, которые были интернированы, не несут административной ответственности за нарушение установленного срока пребывания в Украине на время их интернирования.

В документе под интернированными лицами следует понимать лиц, которые подвергнуты интернированию (принудительному заселению в определенные места граждан государства, которое угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины, которые находятся на территории Украины, если это абсолютно необходимо для обеспечения нацбезопасности). Под военнопленными следует понимать лиц, подпадающих под категории, указанные в статье 4 Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года.

Источник: https://bit.ly/2JTc07c

Теги: #всу #кабмин
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