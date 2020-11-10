Российские наемники с начала суток не нарушали режим тишины на Донбассе – Минобороны

Российские наемники не нарушали режим тишины на востоке Украины с начала вторника, боевых потерь нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"По состоянию на 12:00 текущих суток, случаев нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было", - сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Так, подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают выполнять задачи по назначению и готовы адекватно реагировать на возможные угрозы в любых направлениях вдоль линии разграничения.