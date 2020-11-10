События

13:13 10.11.2020

Большинство украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении – опрос

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Большинство украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении – опрос

Большинство украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, при этом половина считает, что преодолеть трудности Украина сможет только в отдаленной перспективе, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020г.

Так, отвечая на вопрос о том, в правильном или неправильном направлении развиваются события в Украине, 65,5% респондентов сказали, что в неправильном направлении, в то время как противоположное мнение высказали лишь 17,5% опрошенных. Затруднились с ответом 17% респондентов.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли Украина преодолеть существующие проблемы и трудности, 19,5% опрошенных сказали, что страна сможет сделать это в течение ближайших нескольких лет. В тоже время, согласно соцопросу, примерно такое же количество респондентов (20,3%) высказали мнение, что Украина не способна преодолеть проблемы и трудности. При этом 50% опрошенных высказали мнение, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе. Затруднились с ответом 10,2% респондентов.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Опрос проводился в рамках проекта.

Теги: #опрос
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