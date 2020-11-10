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12:30 10.11.2020

В 2020 году для обучения по региональному или госзаказу в ПТУ поступило более 106 тыс. абитуриентов – замминистра образования

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В 2020 году для безоплатного обучения по региональному или государственному заказу в учреждения профессионально-техническое учреждение поступило 106 тыс. 402 абитуриента, сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

"В 2020 году для безоплатного обучения по региональному или государственному заказу было выделено 117 861 место, из них 105 741 место регионального заказа и 12 102 места государственного заказа. Соответственно в 2020 году в учреждения профессионально-технического образования принято 106 402 выпускника, из них по региональному заказу 95 930 лиц, по госзаказу – 10 472 абитуриента", - сказал на брифинге заместитель министра образования и науки Игорь Грабарук.

Таким образом, региональный заказ выполнен на 91%, а госзаказ – 86%. По его словам, по сравнению с 2019 годом набор абитуриентов по региональному заказу увеличился на 6%, а по госзаказу – на 1%.

В Минобразования отметили, что Одесская область выполнила свой региональный заказ по абитуриентам в профтехнические учреждения на 100%, Запорожская – 98% и Харьковская область – 97%. Что касается лидеров по выполнению госзаказа, то ими стали Днепропетровская, Харьковская и Запорожская области.

Теги: #абитуриенты #пту
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