Президент Эстонии ушла на самоизоляцию из-за встречи с инфицированным коронавирусом человеком

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) сообщала во вторник в социальных СМИ, что ушла на самоизоляцию.

"В пятницу во время поездки в Вильянди (Viljandi) встречалась с человеком, у которого позже диагностировали COVID-19. Меня рассматривают как находившуюся в близком контакте, и потому в соответствии с указаниями департамента здоровья буду до понедельника в самоизоляции. Все намеченные на эту неделю физические встречи откладываются", - написала Кальюлайд.

Она отметила, что чувствует себя хорошо и указывающих на заболевание симптомов нет.

Президент призвала всех носить маски, даже когда люди чувствуют себя здоровыми, и не посещать многолюдные встречи и мероприятия.