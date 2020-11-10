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12:01 10.11.2020

Клинические испытания китайской вакцины от COVID-19 приостановлены в Бразилии

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Клинические испытания китайской вакцины от COVID-19 приостановлены в Бразилии

Власти Бразилии решили временно остановить клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной китайской компанией Sinovac, сообщили латиноамериканские СМИ во вторник.

Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии отметило, что решение принято в связи с "серьезным негативным" инцидентом, который произошел 29 октября. Никаких других дополнительных данных бразильское ведомство приводить не стало.

Компания Sinovac в свою очередь опубликовала заявление, в котором выразила уверенность в безопасности своей вакцины, а также намерение продолжать работу с Бразилией.

В настоящее время сразу несколько потенциальных вакцин, разработанных разными странами, проходят третью, финальную стадию клинических испытаний. В их числе - разработка китайской компании.

Бразилия - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира. За время пандемии в стране зарегистрировали более 5,6 млн случаев COVID-19. По этому показателю страна занимает третью строчку, уступая США и Индии.

Теги: #коронавирус #бразилия #вакцина #китай
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