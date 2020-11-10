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11:27 10.11.2020

Российская сторона блокирует работу КПВВ на Донбассе – украинская делегация в ТКГ

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Российская сторона блокирует работу КПВВ на Донбассе – украинская делегация в ТКГ

На линии разграничения сторон в Донецкой и Луганской областях во вторник с украинской стороны линии разграничения сторон начали работу контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), однако российская сторона блокирует работу и не пропускает людей, сообщается на странице Украинской делегации для участия в ТКГ в соцсети Фейсбук.

"Напомним, что сегодня в 08.00 утра Украинская сторона открыла для работы КПВВ "Гнутово", "Марьинка", "Майорское" (Донецкая область), "Станица Луганская", "Счастье", "Золотое". Российская сторона блокирует работу и возвращает граждан на контролируемую Украиной сторону линии разграничения", - говорится в сообщении.

Согласно информации, переговоры продолжаются, "появились позитивные сигналы", которые поддерживают представители ОБСЕ.

Вместе с тем, в Госпогранслужбе Украины также сообщают, что оккупанты отказали в пропуске всем, кто пытался пересечь линию разграничения в КПВВ "Счастье".

"Сейчас все лица, которые сегодня были оформлены пограничниками в КПВВ "Счастье" на выход в ВОТУ (временно оккупированные территории Украины – ИФ) вернулись из-за отказа пропускать их представителями незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Так, автобусом, который предоставили гражданам украинские власти, вернулось шесть человек, в том числе двое детей. Еще два человека вернулись самостоятельно. "Сейчас больше желающих выехать на временно оккупированную территорию в КПВВ "Счастье" нет. С ВОТУ по этому КПВВ ни одно лицо не прибывало", - рассказали в украинском погранведомстве.

Теги: #рф #ткг #кпвв
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