Супруга Зеленского о состоянии здоровья президента: все хорошо, он чувствует себя нормально

Заболевший COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя нормально, он работает на самоизоляции, сообщила его супруга Елена.

"О здоровье президента: все хорошо. Он чувствует себя нормально. Он изолировался, но продолжает работать", - рассказала Елена Зеленская на "Международном форуме культурной дипломатии" в онлайн-формате во вторник.

Как сообщалось, 9 ноября Зеленский сообщил, что заболел COVID-19.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!", - написал Зеленский на странице в Twitter.