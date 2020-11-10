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11:05 10.11.2020

Во вторник в режиме видеоконференции проходят заседания подгрупп ТКГ

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Во вторник в режиме видеоконференции проходят заседания подгрупп ТКГ

Во вторник, 10 ноября, утром в режиме видеоконференции началось заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы, а днем начнется экономической подгруппы и подгруппы по безопасности ТКГ, сообщается на странице Украинской делегации для участия в ТКГ в соцсети Фейсбук.

"В 9.00 утра в режиме видеоконференции началось заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Повестка дня: - обеспечение передвижения граждан Украины через КПВВ; - обмен взаимно удерживаемыми лицами; - разработка мероприятий в сфере поиска лиц, пропавших без вести. Политическая подгруппа обсуждает "План действий", предложенный главой делегации Л.Кравчуком… В 14.00 начнется заседание экономической подгруппы и подгруппы по безопасности", - говорится в опубликованном во вторник сообщении.

Также в информации отмечается, что в среду, 11 ноября, состоится общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций.

 

Теги: #ткг
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