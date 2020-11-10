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11:05 10.11.2020

Результаты опроса Зеленского обнародуют после официального объявления результатов местных выборов – Корниенко

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Результаты опроса Зеленского обнародуют после официального объявления результатов местных выборов – Корниенко

Результаты президентского опроса, проведённого в день проведения местных выборов 25 октября, будут обнародованы после официального объявления результатов выборов, заявляет глава партии "Слуга народа", первый зампредседателя одноимённой парламентской фракции Александр Корниенко.

"Мы считаем, что надо дождаться окончательных результатов, чтобы не было обвинений в давлении на избирательный процесс, потому что он ещё продолжается", - сказал Корниенко на совместной пресс-конференции с главой фракции "Слуга народа" в Раде Давидом Арахамией в понедельник в Киеве.

По словам Корниенко, те цифры, которые озвучивали предварительно по результату 80% обработанных анкет, особо не будут отличаться от итоговых.

Как сообщалось, 13 октября Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. По словам главы государства, результаты опроса не будут иметь юридических последствий, а сам он планирует использовать его данные для своих будущих предложений депутатам. Президент также сообщил, что на проведение общенационального опроса не будут выделять средств из государственного бюджета.

Теги: #зеленский #опрос #корниенко
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