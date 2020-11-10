В ВСУ за сутки у 121 человека выявили COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 121 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, всего болеет 2 235 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Всего за время пандемии выздоровели – 4 812 человек, летальных случаев - 19. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 451 человек", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, из 121 нового случая заболевания COVID-19 в учреждения охраны госпитализированы 22 человека. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 99 человек.

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине за сутки зафиксировано 10,179 тыс. случаев COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно данным Минздрава, за предыдущие сутки госпитализированы 1,252 тыс. пациентов с COVID-19, летальных случаев – 191, выздоровели – 5,514 тыс. человек.