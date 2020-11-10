Трюдо пожелал Зеленскому скорейшего выздоровления от COVID-19

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо надеется на скорейшее выздоровление президента Украины Владимира Зеленского от COVID-19.

"Сожалею, президент Украины Владимир Зеленский - но я рад, что вы хорошо себя чувствуете. Канадцы думают о вас, надеемся на ваше скорейшее выздоровление", - написал Трюдо в Twitter, в ответ на публикацию Зеленского о заболевании коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось, 9 ноября Зеленский сообщил, что заболел COVID-19.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!", - написал Зеленский на странице в Twitter.