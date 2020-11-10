Для пациентов с COVID-19 можно отвести максимум 50% койкофонда страны – Степанов

Количество коек для пациентов с COVID-19 максимально можно увеличить до 83 тыс., что составляет 50% коечного фонда страны, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Днепропетровской области во вторник.

"Максимальное количество коек – 83 тыс. коек, и это уже 50% коечного фонда. Мы можем увеличить количество коек до этого показателя, но это критическая цифра, которую мы рассчитали в разрезе каждой больницы, чтобы не останавливать предоставление медпомощи по другим болезням", - сказал он.