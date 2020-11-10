В Киеве за сутки у 747 жителей выявили COVID-19, скончались 22 человека – Кличко

В Киеве за прошедшие сутки у 747 человек подтвердили коронавирус, скончались 22 заболевших, выздоровели – 337, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Коронавирус в Киеве за прошедшие сутки обнаружили у 747 человек. Умерли 22 больных. Всего коронавирус унес жизни 894 киевлян", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Всего, в столице уже 45 667 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В частности, заболели: 417 женщин в возрасте от 19 до 83 лет; 292 мужчины в возрасте от 21 до 89 лет; 22 девочки от 1 до 17 лет и 16 мальчиков от 8 месяцев до 16 лет. Также коронавирус, в частности, выявили у 41 медика.

"В больницы столицы попали 74 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 337 человек. Всего коронавирус преодолели 17 004 жителя Киева", - отметил мэр.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 145, в Днепровском – 103, в Подольском районе - 82 случая.

"Вирус агрессивный и распространяется быстро. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя!", - подытожил Кличко.

Как сообщалось, в Украине за сутки зафиксировано 10,179 тыс. случаев COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно данным Минздрава, за предыдущие сутки госпитализированы 1,252 тыс. пациентов с COVID-19, летальных случаев – 191, выздоровели – 5,514 тыс. человек.