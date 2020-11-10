Все КПВВ на Донбассе начали работу – облгосадминистрации

Все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях начали работу в 8.00 вторника, 10 ноября, сообщают пресс-службы Донецкой и Луганской областных государственных администраций.

"Все КПВВ Луганщины начали работу в 8:00 Так, на КПВВ в Золотом, Станице Луганской и Счастье начался пропуск людей через линию разграничения с подконтрольной украинской власти территории в 8:00", - сообщает пресс-служба Луганской ОГА во вторник утром на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Контрольные пункты въезда-выезда "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское" в Донецкой области начали работу в восемь утра 10 ноября. Пропускные операции будут проводиться ежедневно с 08.00 до 16.00", - сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Согласно информации Луганской ОГА, по состоянию на 9:00 вторника КПВВ "Счастье" с украинской стороны пересекли восемь человек, "Золотое" - одно транспортное средство и один человек. На КПВВ "Станица Луганская" с украинской стороны - 20 человек, с противоположной стороны – один. Они пересекли КПВВ и отправились в направлении линии разграничения.

"По информации Государственной пограничной службы Украины, в Золотом и Счастье пропуск лиц противоположной стороной не наблюдается", - добавили в ОГА.

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию организован температурный скрининг. Обязательным условием также является нахождение в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

"Для пропуска через КПВВ граждане дают согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Дий дома" или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины № 392 от 20.05.2020", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Донецкой ОГА со ссылкой на помощника начальника Краматорского пограничного отряда Игоря Заруднева, украинские пограничники готовы к осуществлению пропуска граждан и транспортных средств, чтобы люди могли добраться до родных по обе стороны линии разграничения.

"С сегодняшнего дня контрольно-пропускные операции во всех КПВВ на линии разграничения в районе проведения ООС восстанавливаются. По состоянию на сейчас КПВВ "Майорское" готово к работе, но желающих пересечь линию разграничения в сторону временно оккупированной территории по состоянию на 8:30 нет", - отметил Заруднев.

Источники: https://www.facebook.com/odalug

https://dn.gov.ua/ua/news/kpvv-na-donechchini-vidnovili-robotu?fbclid=IwAR2Xij5yfkYCtYoEltVY7PiFudQxxgZ_7qdGL96kdQbM3hpLQBqXzdYJ_AA