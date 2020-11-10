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10:00 10.11.2020

Украине за сутки зафиксировано 10,179 тыс. случаев COVID-19 - уточненные данные

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Украине за сутки зафиксировано 10,179 тыс. случаев COVID-19 - уточненные данные

В Украине за сутки зафиксировано 10,179 тыс. случаев COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Днепропетровской области во вторник.

"За предыдущие сутки подтвержденных случаев – 10,179 тыс. Я не ошибся, 10,179 тыс. случаев. К сожалению, утром возникла техошибка у нашего исполнителя, и он поставил цифру подозрительных случаев 10,842 тыс.", - сказал он.

Согласно данным Минздрава, за предыдущие сутки госпитализированы 1,252 тыс. пациентов с COVID-19, летальных случаев – 191, выздоровели – 5,514 тыс. человек.

За сутки провели 68,962 тыс. тестирований, из них методом ПЦР – 42,966 тыс., методом ИФА – 25,996 тыс.

Теги: #коронавирус
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