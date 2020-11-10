На Закарпатье от огнестрельного ранения скончался пограничник - Госпогранслужба

В Закарпатской области в понедельник после получения огнестрельного ранения скончался пограничник отдела пограничной службы "Соломоново" Чопского отряда, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"О происшествии сообщил военнослужащий, который нес службу по охране украинско-венгерской границы в составе пограничного наряда. Он услышал выстрел и впоследствии обнаружил своего коллегу (который нес службу со штатным оружием) с огнестрельным ранением", - сообщает во вторник пресс-служба украинского погранведомства.

На место происшествия вызвали карету скорой помощи и сотрудников Нацполиции. Медики констатировали смерть 23-летнего военнослужащего срочной службы. В Чопский пограничный отряд он прибыл в начале ноября после завершения курса обучения.

Устанавливаются обстоятельства, которые привели к гибели военнослужащего.