Япония в рамках подготовки к Олимпиаде-2021 проведет тестовые соревнования в начале следующего года

Организаторы Олимпиады в Токио, перенесенной из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год, объявили, что, начиная с марта следующего года, проведут серию тестовых соревнований на олимпийский объектах.

"Мы обсуждаем, как бороться с COVID-19 вместе с японским правительством и столичным правительством Токио. С начала следующего года мы начнем работу и приступим к проведению тестовых мероприятий в марте", - заявил журналистам представитель оргкомитета Олимпиады.

Как отмечают наблюдатели, японские власти вдохновило успешное проведение турнира по спортивной гимнастике 8 ноября, в котором приняли участие атлеты из Японии, России и США и которое проходило с присутствием зрителей.

Все участники до начала соревнований прошли карантин в гостиничных номерах, у них ежедневно брали тесты на COVID-19.

Как ожидается, президент МОК Томас Бах прибудет в Токио в конце этого месяца, чтобы обсудить с организаторами вопросы открытия Олимпиады 23 июля 2021 года. Японские власти настаивают на том, что будут готовы к проведению этого массового мероприятия.