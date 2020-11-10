События

08:03 10.11.2020

Число заражений COVID-19 в мире превысило 50 млн 800 тыс., жертв - 1,26 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 50 млн 800 тыс., жертв - 1,26 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 7:00 (по Киеву) вторника 50 млн 875 тыс. 289 случаев, увеличившись за сутки на 480 115, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, на утро вторника во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 262 тыс. 622 против 1 млн 256 тыс. 177 человек по состоянию на утро понедельника, выздоровели более 33 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 10 млн 110 тыс. 922 случая заражения коронавирусной инфекцией и 238 тыс. 235 летальных исходов. Более 3,9 млн человек излечились.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 8 млн 588 тыс. 487 заболевших COVID-19 при 127 тыс. смертельных случаях и почти восьми млн человек поправившихся.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 675 тыс. 32 заболевших, умерли 162 тыс. 628 человек, вылечились более 5,1 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 162,8. В США на 1 млн жителей скончались 737 человек, в Индии - 92, в Бразилии - 763.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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