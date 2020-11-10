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07:18 10.11.2020

Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

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Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим "тишины", используя стрелковое оружие, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 9 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения достигнутых договоренностей… Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук во вторник.

Оба раза противник нарушил режим прекращения огня на Приазовье. С временно оккупированных населенных пунктов Ужовка и Пикуза российские наемники обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что выстрелы со стороны противника были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

"С начала текущих суток, 10 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
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