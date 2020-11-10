Саакашвили готов вернуться в Грузию, если получит приглашение от объединенной оппозиции

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили второй раз в последние дни обращается к лидерам оппозиционных партий, объединившихся под протестным движением по назначению новых парламентских выборов, с предложением пригласить его на родину.

"Если вся объединенная оппозиция примет такое решение, у меня будет легитимное право вернуться", - написал в понедельник в соцсетях Саакашвили.

При этом подчеркивает, он не желает, чтобы его приезд в Грузию стал поводом для раздора в оппозиции. Бывший президент также пишет, что ждет решения объединенной оппозиции и готов взять билет на родину.

Несколько дней назад один из ныне ближайших соратников Саакашвили, кандидат в депутаты в списке его партии "Единое национальное движение" Губаз Саникидзе в политическом ток-шоу на оппозиционном телеканале "Мтавари архи" задал вопрос собравшимся лидерам оппозиционных партий - "А не настал ли час, чтобы мы пригласили в Грузию Саакашвили?". Реакция оппозиционных лидеров была негативной.

Также несколько дней назад грузинские СМИ обнародовали запись телефонного разговора между Саникидзе и дядей Саакашвили - бывшим полковником КГБ СССР Тимуром Аласания. В этом разговоре Аласания дает поручения продолжать протест оппозиции, не признавать выборы, не вступать в переговоры с властями, максимально информировать международные структуры о движении протеста в Грузии и, главное, создать оппозиционное правительство национального согласия.

По мнению местных независимых экспертов, появление Саакашвили в политической жизни Грузии нарушит "хрупкий" мир между восьмью прошедшими в парламент оппозиционными партиями, договорившимися не признавать состоявшиеся парламентские выборы и не брать депутатские мандаты.

Ранее Саакашвили не раз заявлял, что приедет в Грузию, но так и не приехал, видимо, опасаясь задержания по нескольким заочно вынесенным грузинским судом приговорам.