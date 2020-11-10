События

04:30 10.11.2020

Харьковский патрульный, который вне службы избил мужчину, предстанет перед судом

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Харьковский патрульный, который вне службы избил мужчину, предстанет перед судом

 

Обвинительный акт в отношении командира одного из взводов управления патрульной полиции Харьковской области, подозреваемого в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести (ч.1 ст.122 УК Украины), направлен в суд.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, по данным досудебного расследования, в мае подозреваемый избил мужа своей сожительницы, с которым она давно не живет.

"Когда полицейский увидел, что мужчина заходит на территорию домовладения (сожительницы - ИФ), между ними возникла словесная перепалка. В ходе конфликта патрульный нанес удар в область затылка своего противника. Когда мужчина упал на землю, полицейский сел сверху и продолжал наносить руками по голове", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование уголовного производства проводило территориальное управление ГБР, расположенное в Полтаве, оперативное сопровождение - Харьковское управление департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины. Процессуальное руководство - Харьковская облпрокуратура.

Теги: #патрульный #суд #харьков
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