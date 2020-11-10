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03:11 10.11.2020

Демонстранты захватили здание парламента Армении

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Демонстранты захватили здание парламента Армении

Демонстранты в Ереване ворвались в здание парламента Армении.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", несколько сотен человек заняли места президиума и депутатов, требуя, чтобы к ним пришел премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как сообщалось, в Ереване избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна, требуя от него назвать местонахождение Пашиняна.

На видеокадрах видно, что спикера выволокли из его служебной машины, после чего избили, он лежит окровавленный на асфальте.

Несколько тысяч человек сейчас находятся в различных районах Еревана, в том числе у здания правительства и дома премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Протесты в Ереване начались после решения Пашиняна по вопросу Карабаха.

Теги: #армения #демонстранты #парламент
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