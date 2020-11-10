Зеленский назначил врио глав ОГА в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющими обязанности глав областных государственных администраций (ОГА) в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях, сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующие указы №№ 492, 493 и 494 обнародованы на сайте президента Украины в понедельник вечером.

Согласно указам, врио главы Ивано-Франковской ОГА стала Мария Савка; Одесской – Вячеслав Овечкин; Сумской – Сергей Пахольчук.

1-й заместитель председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации, временно исполняющий обязанности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации (с 11 июня по 1 августа 2019)

Как сообщалось, 6 ноября Зеленский своими указами уволил глав областных государственных администраций в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях.

Соответствующие указы №488/2020; №489/2020 и №490/2020 от 5 ноября обнародованы на сайте главы государства.

Так, Виталий Федорив уволен с должности главы Ивано-Франковской ОГА согласно поданному им заявлению, Максим Куцый – с должности главы Одесской ОГА, Роман Грищенко – с должности главы Сумской ОГА.