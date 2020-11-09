События

23:59 09.11.2020

Премьер Армении заявил о подписании заявления с президентами России и Азербайджана о прекращении войны в Карабахе

1 мин читать
Премьер Армении заявил о подписании заявления с президентами России и Азербайджана о прекращении войны в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подписании заявления с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября.

"Текст заявления очень болезнен лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что подписал заявление, "основываясь также на уверенности, что в создавшейся ситуации - это лучшая возможная развязка".

"Это не победа, но нет поражения, пока ты сам себя не признал побежденным. Мы никогда себя не признаем побежденными, и это должно стать началом эры нашего национального сплочения, возрождения. Мы должны проанализировать годы нашей независимости, чтобы спланировать наше будущее и не повторять ошибок прошлого", - заявил Пашинян.

Теги: #перемирие #армения #карабах
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:14 09.11.2020
Российский вертолет сбит в Армении недалеко от границы с Азербайджаном, двое военнослужащих РФ погибли

Российский вертолет сбит в Армении недалеко от границы с Азербайджаном, двое военнослужащих РФ погибли

19:11 09.11.2020
Президент Азербайджана объявил о взятии под контроль еще 48 населенных пунктов в Карабахе

Президент Азербайджана объявил о взятии под контроль еще 48 населенных пунктов в Карабахе

17:36 09.11.2020
Армянский премьер заявил о продолжении боев за карабахский Шуши

Армянский премьер заявил о продолжении боев за карабахский Шуши

14:53 08.11.2020
Эрдоган поздравил Азербайджан с "освобождением Шуши"

Эрдоган поздравил Азербайджан с "освобождением Шуши"

12:39 08.11.2020
В Ереване не подтверждают заявление Алиева о том, что азербайджанские войска контролируют карабахский город Шуши

В Ереване не подтверждают заявление Алиева о том, что азербайджанские войска контролируют карабахский город Шуши

12:39 08.11.2020
Алиев объявил о взятии войсками Азербайджана ключевого карабахского города Шуша

Алиев объявил о взятии войсками Азербайджана ключевого карабахского города Шуша

14:29 07.11.2020
Нацполиция возьмет под охрану официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине – Клименко

Нацполиция возьмет под охрану официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине – Клименко

14:20 05.11.2020
За 100 дней режима тишины на Донбассе погибло 3 и ранено 11 украинских военных, в 9 раз уменьшились боевые потери - Офис президента

За 100 дней режима тишины на Донбассе погибло 3 и ранено 11 украинских военных, в 9 раз уменьшились боевые потери - Офис президента

11:42 03.11.2020
Зеленский ответил на обвинения режиссера Андреасяна в якобы поставках фосфорных бомб Азербайджану: Украина не поддерживает войны, в отличие от другой известной страны

Зеленский ответил на обвинения режиссера Андреасяна в якобы поставках фосфорных бомб Азербайджану: Украина не поддерживает войны, в отличие от другой известной страны

09:34 03.11.2020
Атаки на гражданские районы в Карабахе могут приравнять к военным преступлениям - ООН

Атаки на гражданские районы в Карабахе могут приравнять к военным преступлениям - ООН

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина выполнила договоренности по открытию двух новых КПВВ на Донбассе и ожидает таких же шагов со стороны РФ

Глава Минфина Марченко заболел COVID-19

Российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня с начала суток – штаб ООС

Глава Офиса президента Украины Ермак заболел COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19, сообщает Офис президента Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский назначил врио глав ОГА в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях

Вопрос карантина выходного дня будет вынесен на ближайшем заседании правительства в среду

Степанов: у нас нет 100%-й заполненности коек

Зеленский отметил госнаградами работников национальной культуры и искусства

В Харькове "общественник" пожаловался на исчезновение мэра, полиция открыла дело

"Киевгорстрой" организовал ПЦР-тестирование работников раз в месяц, Nai Ukraine, "Текстиль-Контакт" и OLX – по симптомам

Зеленский: коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты

В США количество инфицированных COVID-19 превысило 10 млн

Трамп отправил в отставку шефа Пентагона Эспера

Суд арестовал подозреваемого в убийстве двух и ранении 8 жителей Кривого Рога - полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА