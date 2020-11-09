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23:49 09.11.2020

Вопрос карантина выходного дня будет вынесен на ближайшем заседании правительства в среду

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Вопрос карантина выходного дня будет вынесен на ближайшем заседании правительства в среду

Вопрос карантина выходного дня будет вынесен на ближайшее заседании правительства в среду, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вопрос карантина выходного дня будет вынесен на ближайшее заседании правительства, которые будет в среду", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник.

Он отметил, что Минздрав "начал коммуницировать заранее, чтобы наши граждане знали об этом".

Комментируя информацию, обнародованную Киевской школой экономики, что в Украине около 76 из 400 ковидных больниц заполнены на 100%, Степанов отметил, что "это не означает, что нас в каком то регионе есть стопроцентная заполненность коек в больницах под COVID-19".

Теги: #карантин #решение #коронавирус
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