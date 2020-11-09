События

22:45 09.11.2020

В Харькове "общественник" пожаловался на исчезновение мэра, полиция открыла дело

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В Харькове "общественник" пожаловался на исчезновение мэра, полиция открыла дело

Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту исчезновения городского головы.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, основанием для внесения сведений в ЕРДР стало обращение руководителя одной из общественных организаций.

"Он отметил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождение неизвестно. 9 ноября следственным Шевченковского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший" Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего градоначальника Геннадия Кернеса (61 год). За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%). На втором месте со значительным отрывом - кандидат от ОПЗЖ, народный депутат Александр Фельдман (14,32% или 46 278 голосов), на третьем - глава Харьковской облгосадминистрации, выдвиженец от партии "Слуга народа" Алексей Кучер (7,24% или 23 401 голосов).

7 ноября гортеризбирком зарегистрировал Кернеса городским головой Харькова.

Кернес выиграл выборы городского головы Харькова третий раз.

В 2010 году он баллотировался от Партии регионов и стал городским головой, получив 30%голосов избирателей, участвовавших в выборах, и опередив ближайшего конкурента, выдвиженца "ВО "Батькивщина" Арсена Авакова на 0,63%.

В 2015 году Кернес баллотировался от партии "Видродження".  Его поддержали 65,8 % проголосовавших, а ближайшего конкурента, кандидата от "Самопомочи" Тараса Ситенко - 12,3%.

Как сообщалось, Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите" .

23 сентября "Блок Кернеса Успешный Харьков" выдвинул Кернеса кандидатом на пост городского головы.

2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

3 ноября директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко опроверг информацию о смерти Кернеса, распространенную анонимными телеграм-каналами.

Теги: #мэр #исчезновение #производство #харьков
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