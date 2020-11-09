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22:27 09.11.2020

"Киевгорстрой" организовал ПЦР-тестирование работников раз в месяц, Nai Ukraine, "Текстиль-Контакт" и OLX – по симптомам

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"Киевгорстрой" организовал ПЦР-тестирование работников раз в месяц, Nai Ukraine, "Текстиль-Контакт" и OLX – по симптомам

ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" (КГС) организовала регулярное – раз в месяц – ПЦР-тестирование своих сотрудников в принадлежащей холдингу многопрофильной клинике "Медбуд".

"По установленному графику каждый департамент получает определенный временной промежуток для прохождения тестирования, результаты имеем до конца дня. Работникам проводят тестирование ПЦР, поскольку ПЦР (лабораторная диагностика), согласно протоколам, остается единственным видом исследования, дающим основания для постановки диагноза "COVID-19", – сообщили в "Киевгорстрое" в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В холдинге пояснили, что ИФА-тест выявляет уровень антител – иммунную реакцию на вирус, однако если ИФА-тестирование обнаружит у человека антитела, он все равно должен будет сдать образец для ПЦР диагностики.

В "Киевгорстрое" отметили, что если тест показал положительный результат на вирус, сотрудник и находящиеся с ним в контакте коллеги отправляются на самоизоляцию и проходят дополнительное тестирование.

"За это время с помощью тестирования было выявлено несколько заболевших работников, массового заражения по компании нет, тяжелых случаев течения заболевания тоже", – подчеркнули в холдинге.

Помимо того, на самоизоляцию отправляются те, у кого есть случаи заболевания Covid-19 дома, добавили в "Киевгорстрое".

В компании Nai Ukraine агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что сотрудники с малейшими симптомами заболевания отправляются на самоизоляцию. "А в случае подтверждения симптомов COVID-19 мы организовываем сдачу ПЦР теста. В случае позитивного результата все сотрудники, которые контактировали, переходят на самоизоляцию (и также сдают тест, если есть симптомы)", – уточнили в Nai Ukraine.

В компании добавили, что на рабочем месте соблюдается дистанция и масочный режим, ведется учет температуры сотрудников, а половина коллектива уже работает дома, и каждый сотрудник может перейти в такой формат.

Основатель группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский, недавно сам переболевший Covid-19, сообщил на сайте группы, что "Текстиль-Контакт" решил заключить договор с Институтом микробиологических исследований (медицинская лаборатория IMD) для тестирования сотрудников за счет предприятия.

"Мы не будем делать поголовное "списочное" тестирование, без симптоматики это не имеет смысла. Показание для тестирования — повышенная температура, кашель, признаки ОРЗ и другие, сходные с Covid-19 симптомы. В таком случае вы должны не геройствовать на работе, а оперативно провериться во избежание осложнений и заражения окружающих в случае наличия Covid", – отметил Соколовский.

В компании OLX агентству сообщили, что работают удаленно с марта, как только был введен карантин, и до конца года. "Руководством запрещены все массовые собрания/встречи/корпоративы, а также командировки. Каждый сотрудник компании обеспечен медицинским страхованием, которое покрывает диагностику и лечение COVID-19 в случае необходимости", – отметили в OLX на запрос агентства.

 

Теги: #тестирование #коронавирус #бизнес
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