Зеленский: коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что когда в соцсетях "реестровые "эксперты" от политических оппонентов" радуются тому, что он заболел COVID-19, - это за гранью человечности.

"Что ж, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне нечего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и во сто крат. Коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты. Это очень коварная инфекция. Главная ее опасность в том, что негативные последствия могут проявиться со временем. Поэтому никому этого не хотел и не пожелаю. Наоборот, я лично искренне всем, в том числе политическим оппонентам, желаю только здоровья и обязательного выздоровления. Надеюсь, и для большинства украинцев ковид не будет поводом для злорадства. Потому что мы нормальные. Абсолютно. За исключением небольшого количества субъектов, которые потеряли человеческие качества", - написал он в понедельник вечером на своей странице в Фейсбук.

Зеленский уверен, что человечество обязательно победит в сложной борьбе с коронавирусом, и за год научилось многому. "Есть и протоколы лечения, есть действенные препараты, есть понимание того, как и когда мир увидит вакцины. Украина также прошла большой путь от почти полностью развалившихся медицинской и лабораторной систем до способности справляться, когда у нас и 10 тыс. заражений ежесуточно, и делать уже по 50 тыс. тестов в сутки. Год назад такого потенциала не было и в помине. Мы работаем. Хотя некоторым нравится самих себя унижать. Они это делали в течение пяти лет. Продолжают унижать свою страну, отказывать ей в силе и умении сегодня", - отметил он.

Президент считает, что к концу 2020 года Украина сможет делать еще больше в борьбе с коронавирусом. При этом он указал, что пока не будет надежной вакцины – каждый под угрозой. "Единственное, что можем сделать, это попытаться разорвать цепочки заражения и тем самым существенно снизить нагрузку на больницы и получить возможность "вытянуть" тяжелые формы", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что работа президента не позволяет быть полностью изолированным, и он всегда должен быть в общении, потому что без этого не будет эффективным, поэтому он сразу был в зоне большого риска.