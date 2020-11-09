В США количество инфицированных COVID-19 превысило 10 млн

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в США с начала пандемии превысило 10 млн, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, количество инфицированных в США на данный момент составляет 10 млн 18 тыс. 218, из них 237 тыс. 742 скончались, более 3 млн выздоровели.

США занимают первое место в мире по количеству зараженных COVID-19, на втором - Индия (8, 5 млн), на третьем - Бразилия (5, 6 млн).

Россия в рейтинге университета занимает пятое место (1, 7 млн).