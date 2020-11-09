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20:30 09.11.2020

Трамп отправил в отставку шефа Пентагона Эспера

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Трамп отправил в отставку шефа Пентагона Эспера

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что освободил от занимаемой должности министра обороны страны Марка Эспера и назначил временно исполняющим обязанности главы Пентагона директора Национального контртеррористического центра США Кристофера Миллера.

"Я рад объявить, что Кристофер Миллер, глубокоуважаемый директор Национального контртеррористического центра (единогласно одобренный Сенатом) будет временно исполняющим обязанности министра обороны, и решение вступает в силу немедленно", - написал Трамп в Twitter.

"Крис будет делать великолепную работу! Марк Эспер уволен. Я хотел бы поблагодарить его за службу", - уточнил президент.

О планах Трампа уволить Эспера 6 ноября сообщил, ссылаясь на источники, аналитик телеканала CNN и автор в The Washington Post Джош Роджин.

"Узнал от многочисленных источников в администрации, что Трамп может уволить министра обороны Марка Эспера сегодня. Возможно, и директора ЦРУ Джину Хаспел тоже", - написал Роджин тогда в Twitter.

"Некоторые источники также утверждают, что директор ФБР Кристофер Рэй тоже в этом списке, но другие утверждают, что его из него исключили, и что он останется (на посту - ИФ)", - добавил он.

На прошлой неделе телеканал NBC со ссылкой на трех чиновников военного ведомства сообщал, что Эспер подготовил заявление об отставке. По данным телеканала, он и президент Дональд Трамп давно не ладят, так как разошлись во мнениях относительно использования военных для подавления протестов, прокатившихся по США этим летом.

Марк Эспер занимал должность главы Миноброны США с 23 июля 2019 года. До этого он был министром армии США (2017-2019 годы). С 1996 по 1998 год Эспер возглавлял аппарат консервативного аналитического центра Heritage Foundation.

Его преемник Кристофер Миллер с 10 августа 2020 года занимает должность директора Национального контртеррористического центра США. В 1983 - 2014 гг. находился на военной службе. Он принимал участие в боевых операциях в Афганистане и Ираке.

Теги: #сша #отставка #пентагон
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