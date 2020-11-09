Генсек ООН поздравил Байдена с избранием президентом США

Генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах президента США.

"Генеральный секретарь поздравляет американский народ с активным приминением принципов демократии на выборах в их стране на прошлой неделе", - говорится в заявлении представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Он (Гутерриш - ИФ) поздравляет избранных президента и вице-президента (Камалу Харрис - ИФ) и вновь заявляет, что сотрудничество между США и ООН является важнейшей составляющей международного сотрудничества, необходимого для ответа на серьезные проблемы, с которыми мир сталкивается в настоящее время", - отмечается в заявлении.

В субботу американские телеканалы СNN, NBC, агентство Associated Press сообщили, что президентом США стал представитель Демократической партии Джо Байден.

К этому же склонился и ориентирующийся на республиканскую аудиторию телеканал Fox News.

Избранным вице-президентом таким образом может быть утверждена Камала Харрис.

С избранием Байдена и Харрис поздравили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Японии Есихидэ Суга, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейского парламента Давид Сассоли, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. Однако, на основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Однако действующий президент Дональд Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, с этим не согласен и намерен оспорить результаты голосования в нескольких штатах в судебном порядке.