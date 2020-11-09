События

19:47 09.11.2020

Генсек ООН поздравил Байдена с избранием президентом США

2 мин читать
Генсек ООН поздравил Байдена с избранием президентом США

Генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах президента США.

"Генеральный секретарь поздравляет американский народ с активным приминением принципов демократии на выборах в их стране на прошлой неделе", - говорится в заявлении представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Он (Гутерриш - ИФ) поздравляет избранных президента и вице-президента (Камалу Харрис - ИФ) и вновь заявляет, что сотрудничество между США и ООН является важнейшей составляющей международного сотрудничества, необходимого для ответа на серьезные проблемы, с которыми мир сталкивается в настоящее время", - отмечается в заявлении.

В субботу американские телеканалы СNN, NBC, агентство Associated Press сообщили, что президентом США стал представитель Демократической партии Джо Байден.

К этому же склонился и ориентирующийся на республиканскую аудиторию телеканал Fox News.

Избранным вице-президентом таким образом может быть утверждена Камала Харрис.

С избранием Байдена и Харрис поздравили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Японии Есихидэ Суга, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейского парламента Давид Сассоли, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. Однако, на основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Однако действующий президент Дональд Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, с этим не согласен и намерен оспорить результаты голосования в нескольких штатах в судебном порядке.

Теги: #сша #поздравление #байден #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:16 09.11.2020
С победой Байдена изменятся правила игры в сфере безопасности, считают в "Батькивщине"

С победой Байдена изменятся правила игры в сфере безопасности, считают в "Батькивщине"

12:32 09.11.2020
Глава МВД Эстонии подал в отставку из-за выборов в США

Глава МВД Эстонии подал в отставку из-за выборов в США

12:24 09.11.2020
Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом, он хорошо знает ФРГ

Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом, он хорошо знает ФРГ

12:17 09.11.2020
Глава НБУ и правительственная делегация обсудят с МВФ и ВБ перспективы сотрудничества

Глава НБУ и правительственная делегация обсудят с МВФ и ВБ перспективы сотрудничества

09:35 09.11.2020
Целью юридической борьбы является попытка сохранить сторонников Трампа, а не изменить итоги выборов - АР

Целью юридической борьбы является попытка сохранить сторонников Трампа, а не изменить итоги выборов - АР

09:26 09.11.2020
США при Байдене повернутся в сторону безуглеродной энергетики, присоединившись к Парижскому соглашению - эксперт

США при Байдене повернутся в сторону безуглеродной энергетики, присоединившись к Парижскому соглашению - эксперт

05:34 09.11.2020
Байден планирует ввести в США обязательное ношение медицинских масок - представитель штаба

Байден планирует ввести в США обязательное ношение медицинских масок - представитель штаба

03:31 09.11.2020
США могут ввести новые санкции против Ирана до конца срока правления Трампа – СМИ

США могут ввести новые санкции против Ирана до конца срока правления Трампа – СМИ

02:30 09.11.2020
Советник предвыборного штаба Трампа опроверг сообщения СМИ о предложении Кушнера признать поражение на выборах

Советник предвыборного штаба Трампа опроверг сообщения СМИ о предложении Кушнера признать поражение на выборах

22:59 08.11.2020
Супруга Трампа призывает к честному подсчету голосов и справедливым выборам

Супруга Трампа призывает к честному подсчету голосов и справедливым выборам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина выполнила договоренности по открытию двух новых КПВВ на Донбассе и ожидает таких же шагов со стороны РФ

Глава Минфина Марченко заболел COVID-19

Российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня с начала суток – штаб ООС

Глава Офиса президента Украины Ермак заболел COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19, сообщает Офис президента Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд арестовал подозреваемого в убийстве двух и ранении 8 жителей Кривого Рога - полиция

Дуда пожелал Зеленскому скорейшего выздоровления от COVID-19

В Минобороны опровергли слухи о том, что Таран заболел COVID-19

На должность ректора КНУ им. Шевченко претендует 10 кандидатов

Азербайджан случайно сбил российский вертолет над Арменией, готов заплатить компенсацию - МИД

Центризбиркому осталось получить около 9% данных по выборам голов в Украине

Украина выполнила договоренности по открытию двух новых КПВВ на Донбассе и ожидает таких же шагов со стороны РФ

Нардепом на промежуточных выборах в округе №208 избран Анатолий Гунько - ЦИК

На должность ректора КНУ им. Шевченко претендует 10 кандидатов

Назначенная монобольшинством Зеленского ЦИК не в состоянии руководить избирательным процессом и выполнять свои функции – Турчинов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА