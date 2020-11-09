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19:46 09.11.2020

Дуда пожелал Зеленскому скорейшего выздоровления от COVID-19

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Дуда пожелал Зеленскому скорейшего выздоровления от COVID-19

Президент Польши Анджей Дуда пожелал заболевшему COVID-19 президенту Украины Владимиру Зеленскому скорейшего и полного выздоровления.

"С наилучшими пожеланиями скорейшего и полного выздоровления президенту Украины Владимиру Зеленскому. Мы поддерживаем вас и Украину в эти сложные моменты пандемии COVID-19. Выздоравливайте скорее, господин президент!", - написал Дуда на странице в Twitterю

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заболел COVID-19.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!", - написал Зеленский на странице в Twitter.

Источник: https://bit.ly/3ldolAM

Теги: #дуда #коронавирус #зеленский
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